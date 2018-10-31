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31.10.18 17:03
Экс-спикер Госсовета Чувашии предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями
"Уголовное дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего спикера Госсовета Чувашии передано в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения", - сказал собеседник агентства, не раскрыв фабулу дела.
В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что В.Филимонов в 2015-2016 гг., являясь генеральным директором ГУП "Фармация", заключил от имени организации с аффилированным лицом договоры аренды нежилых помещений, принадлежащих ему и его близким родственникам. При заключении коммерческой сделки он не уведомил учредителя госпредприятия о наличии личного интереса, а также не провел положенные конкурсные процедуры.
"К тому же стоимость аренды превышала рыночную. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей", - сказал источник.
В пресс-службе Московского райсуда Чебоксар агентству подтвердили информацию о том, что уголовное дело в отношении В.Филимонова поступило в суд.
"Дата рассмотрения еще не назначена",- сказал сотрудник пресс-службы.
На сайте чувашского парламента сообщается, что В.Филимонов 29 сентября 2016 года был избран председателем Государственного Совета Чувашии. 19 октября 2018 года на очередной сессии Госсовета республики В.Филимонов досрочно освобожден от должности председателя.
"На основании его письменного заявления принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата В.Филимоновым, избранным по Привокзальному одномандатному избирательному округу N 16 (г. Чебоксары) ", - говорится в сообщении.
В тот же день глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о назначении В.Филимонова заместителем руководителя администрации главы республики.
В.Филимонов является секретарем чувашского отделения партии "Единая Россия".
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