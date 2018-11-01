Землетрясение произошло в Кузбассе

01.11.18 06:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 2,4 зарегистрирован в ночь на четверг в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 01:27 мск в четверг, имел координаты 54.13 градуса северной широты и 87.13 градуса восточной долготы. Эпицентр находился поблизости от деревни Малая Талда в районе технологической углевозной дороги.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.