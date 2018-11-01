Литр дизтоплива на новосибирских АЗС подорожал почти на рубль

01.11.18 06:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Розничные цены на дизельное топливо в Новосибирской области в октябре выросли в среднем на 2,1%, или на 95 копеек - до 46,48 рубля за литр, сообщает Новосибирскстат.

Средняя цена дизтоплива в регионе в начале месяца cоставляла 45,53 рубля за литр.

За период с 22 по 29 октября средние цены на дизтопливо выросли на 1,3%.

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 подорожал за неделю на 0,1% - до 40,42 рубля и 43,39 рубля за литр соответственно. В целом за месяц Аи-92 подорожал на 0,3%, Аи-95 на 0,4%.

Средняя цена бензина Аи-98 с 22 по 29 октября не изменилась и осталась на уровне 47,95 рубля за литр, при этом с начала месяца она выросла на 0,6%.