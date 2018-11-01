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01.11.18 06:05
Литр дизтоплива на новосибирских АЗС подорожал почти на рубль
Средняя цена дизтоплива в регионе в начале месяца cоставляла 45,53 рубля за литр.
За период с 22 по 29 октября средние цены на дизтопливо выросли на 1,3%.
Бензин марок Аи-92 и Аи-95 подорожал за неделю на 0,1% - до 40,42 рубля и 43,39 рубля за литр соответственно. В целом за месяц Аи-92 подорожал на 0,3%, Аи-95 на 0,4%.
Средняя цена бензина Аи-98 с 22 по 29 октября не изменилась и осталась на уровне 47,95 рубля за литр, при этом с начала месяца она выросла на 0,6%.
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