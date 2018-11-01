Общее дело: РФ и Япония обсудили план совместного освоения Южных Курил
  
ЧП на выходе: упавший кран пробил дыру в палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
   
Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
01.11.18 06:28

Редкие краснокнижные киты приплыли к Командорским островам

© РИА Новости. Вера Костамо
1 ноября. Interfax-Russia.ru - В охраняемой акватории заповедника "Командорский" зарегистрирован японский кит, за последнюю неделю ученые встретили там три разных особи самого редкого представителя крупных китообразных, сообщает в четверг пресс-служба заповедника.

"Японский кит внесен в международную Красную книгу как исчезающий вид. Это эндемик Северной Пацифики. По разным оценкам специалистов всего насчитывается от 500 до 900 особей", - говорится в сообщении.

В российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 японских китов, четверых из которых сфотографировали в Командорском заповеднике в 2012-2013 годах. Теперь фотоидентификационный номер получили еще три японских кита.

Биология японского кита исследована крайне плохо, например, до сих пор не известны места его размножения, а пути миграции мало изучены. Считается, что, животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами, в то время как все три встреченные особи кормились в разных скоплениях горбатых китов.

"Последний раз при работе в море мы наблюдали японских китов в 2013 году. Тогда животные передвигались в паре. Такие межвидовые ассоциации мы встречаем впервые. По-видимому, таким способом животные повышают эффективность добычи еды. Действуя в паре им проще находить скопления зоопланктона", - цитирует пресс-служба заместителя директора заповедника по науке Евгения Мамаева.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей
.
  31.10.18 12:42
Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве
.
  31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
.
  31.10.18 11:50
Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней
.
  31.10.18 10:38
Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено
.
  31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket