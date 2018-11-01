Редкие краснокнижные киты приплыли к Командорским островам

01.11.18 06:28

© РИА Новости. Вера Костамо

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В охраняемой акватории заповедника "Командорский" зарегистрирован японский кит, за последнюю неделю ученые встретили там три разных особи самого редкого представителя крупных китообразных, сообщает в четверг пресс-служба заповедника.

"Японский кит внесен в международную Красную книгу как исчезающий вид. Это эндемик Северной Пацифики. По разным оценкам специалистов всего насчитывается от 500 до 900 особей", - говорится в сообщении.

В российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 японских китов, четверых из которых сфотографировали в Командорском заповеднике в 2012-2013 годах. Теперь фотоидентификационный номер получили еще три японских кита.

Биология японского кита исследована крайне плохо, например, до сих пор не известны места его размножения, а пути миграции мало изучены. Считается, что, животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами, в то время как все три встреченные особи кормились в разных скоплениях горбатых китов.

"Последний раз при работе в море мы наблюдали японских китов в 2013 году. Тогда животные передвигались в паре. Такие межвидовые ассоциации мы встречаем впервые. По-видимому, таким способом животные повышают эффективность добычи еды. Действуя в паре им проще находить скопления зоопланктона", - цитирует пресс-служба заместителя директора заповедника по науке Евгения Мамаева.