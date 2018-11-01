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01.11.18 06:57
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
"По предварительным данным, 48-летний водитель автомашины "Форд" не справился с управлением, пересек полосу встречного движения, после чего съехал с дороги в кювет. В результате автоаварии получили травмы пять человек: 15-летний мальчик, девочки в возрасте 16 и 15 лет, 18-летняя женщина, 26-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Аварии произошла в районе 102 км дороги Артем - Находка - порт Восточный.
Водитель, стаж вождения которого составляет 21 год, не пострадал. В течение года мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В свою очередь местные СМИ сообщают, что авария произошла с участием автобуса "Форд транзит", в котором, в основном, находились дети, которые ехали на концерт во Владивосток.
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