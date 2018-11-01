Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

01.11.18 07:07

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск - Ванино между Сахалином и материковой частью РФ возобновила работу вечером в среду после почти пяти дней простоя, вызванного циклоном и штормом в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве в четверг.

"Паромы вышли из порта Ванино Хабаровского края вечером в среду. В настоящее время паром "Сахалин-10" находится на рейде в Холмске, ожидает начала обработки. Паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-8" придут в порт Холмск в четверг в 18:00 и в 23:30 местного времени соответственно", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, паромная переправа закрылась утром 27 октября из-за подхода циклона.