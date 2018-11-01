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01.11.18 07:07
Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу
"Паромы вышли из порта Ванино Хабаровского края вечером в среду. В настоящее время паром "Сахалин-10" находится на рейде в Холмске, ожидает начала обработки. Паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-8" придут в порт Холмск в четверг в 18:00 и в 23:30 местного времени соответственно", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, паромная переправа закрылась утром 27 октября из-за подхода циклона.
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