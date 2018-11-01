Власти Сахалина готовы к международным играм "Дети Азии"

01.11.18 07:13

© РИА Новости. Андрей Голованов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В Сахалинской области все готово для проведения первых зимних международных игр "Дети Азии", которые состоятся с 8 по 17 февраля, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Сахалинская область готова к проведению не только игр "Дети Азии", до старта которых остается 100 дней, но и других масштабных спортивных событий. Мы ставим перед собой задачу - организовать подготовку российской сборной перед зимней Олимпиадой в 2022 году в Пекине. Кроме того, подана заявка на проведение чемпионата мира по горным лыжам среди юниоров на "Горном воздухе", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Антона Зайцева.

По его словам, высоким требованиям международных спортивных федераций отвечают все шесть спортивных объектов, где будут проходить соревнования. Это расположенные в Южно-Сахалинске и его окрестностях спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", гора "Парковая", трамплинный и лыже-биатлонный комплексы, дворец спорта "Кристалл" и ледовый комплекс "Арена сити". Церемонии открытия и закрытия игр "Дети Азии" пройдут на стадионе "Спартак" Южно-Сахалинска.

По информации пресс-службы, продолжают поступать заявки на участие в играх из десятков зарубежных стран. Среди них - Вьетнам, Китай, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Япония. Свои команды-участницы для предстоящих игр формируют и российские регионы - Москва, республики Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия), ряд субъектов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.