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01.11.18 07:53
Двое осужденных найдены мертвыми в колонии в Приморье
"В штрафном изоляторе ИК-39 были обнаружены двое осужденных без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали их смерть. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУФИСН по Приморскому краю.
По факту случившегося проводится проверка, результаты которой будут переданы в соответствующие контролирующие органы.
Доследственную проверку по факту смерти осужденных проводит Следственное управление СКР по региону, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя управления Аврора Римская.
По предварительным данным, осужденные покончили с собой, сказала А.Римская.
ИК-39 общего режима расположена в селе Чкаловское Спасского района Приморья.
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