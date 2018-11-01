Двое осужденных найдены мертвыми в колонии в Приморье

01.11.18 07:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Проверка проводится по факту смерти двух осужденных, отбывавших наказание в исправительной колонии №39 в Приморье.

"В штрафном изоляторе ИК-39 были обнаружены двое осужденных без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали их смерть. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУФИСН по Приморскому краю.

По факту случившегося проводится проверка, результаты которой будут переданы в соответствующие контролирующие органы.

Доследственную проверку по факту смерти осужденных проводит Следственное управление СКР по региону, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

По предварительным данным, осужденные покончили с собой, сказала А.Римская.

ИК-39 общего режима расположена в селе Чкаловское Спасского района Приморья.