Столица Приамурья вошла в федеральный проект по развитию дорожной сети

01.11.18 07:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 85% дорог Благовещенска Амурской области будет приведено в нормативное состояние за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги".

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что с 2019 года на улично-дорожную сеть Благовещенска из федерального бюджета будет направляться 400 млн руб. ежегодно. Благовещенская агломерация включает помимо столицы Приамурья села Чигири и Верхнеблаговещенское.

"Это позволит к 2024 году привести в соответствие нормативам 85% городских дорог. Важно отметить, что Благовещенску ежегодно предоставлялась областная субсидия в размере 300 млн руб., и мы планируем ее сохранить", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минтранса Александра Зеленина.

Власти Приамурья инициировали опрос общественного мнения о реализации проекта по безопасным и качественным дорогам. На официальных сайтах и страницах в социальной сети Instagram администраций Благовещенска и Благовещенского района представлена карта границ городской Благовещенской агломерации.

"Проведена большая работа, программу по Благовещенской агломерации мы защитили, сейчас пора подключать общественность и жителей, узнать их мнение, предложения, согласны ли они с проектом, что хотят в первоочередном порядке сделать на улично-дорожной сети агломерации", - цитирует пресс-служба областного Минтранса губернатора Василия Орлова.