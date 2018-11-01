Козак объявил о договоренности сдерживать цены на топливо до конца марта 2019 года

01.11.18 08:39

© РИА Новости. Сергей Субботин

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство, вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора в ходе совещания у профильного вице-премьера РФ Дмитрия Козака договорились сдерживать цены на топливо до конца марта 2019 года.

"Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Нефтяные компании согласились держать цены на текущем уровне до конца года (на уровне конца мая-начала июня), в следующем году - исходя из индексации в размере среднегодовой инфляции, но равными долями помесячно исходя из прогнозируемой инфляции", - сказал Д.Козак журналистам по итогам совещания. Он пояснил, что показатель инфляции "это примерно 4-4,6% в год, без резких изменений".

"Министерство энергетики вместе с ФАС подготовили проект соглашений со всеми вертикально интегрированными компаниями и независимыми производителями, в которых определены по историческому принципу объемы поставок, в том числе в пространственном разрезе по субъектам Российской Федерации, с определением индикативных оптовых цен в различных сегментах оптового рынка. Договорились с соответствующими компаниями, что они прямо с сегодняшнего дня сразу после окончания совещания начнут его соблюдать", - сказал он.

"Что касается подписания соглашения, то возникли юридические нюансы. Мы взяли 24 часа, чтобы оформить сами тексты соглашения с нефтяными компаниями, для того чтобы они могли (пройти - ИФ) все корпоративные процедуры. Соглашения с этими параметрами будут подписаны ближайшее время. Могу сегодня констатировать, что решение найдено, ситуация должна буквально с завтрашнего дня (начать стабилизироваться - ИФ)", - пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул - нефтяные компании заявили, что будут соблюдать условия соглашения. "На этот период (заградительная пошлина, лицензирование экспорта - ИФ) не понадобятся. Но мы будем держать эти инструменты воздействия на рынок в запасе. Потому что не очень эффективно регулировать внутренний рынок нефтепродуктов через заключение индивидуальных соглашений", - сказал Д.Козак.

По его мнению, "ситуация на топливном рынке была несколько искусственно расшатана". "Понятно, что денег много не бывает- каждый сегмент, каждый участник рынка борется за свои доходы, и тот же независимый розничный сегмент, который составляет 53% розничного рынка и они бились за снижение оптовых цен. Это может быть даже не всегда оправдано, тем не менее нам пришлось таким образом реагировать. Надеюсь, что в ближайшее время мы стабилизируем ситуацию и на оптовом сегменте и на розничном сегменте рынка", - отметил Д.Козак.

Министр энергетики Александр Новак, в свою очередь добавил: "Договоренность включает обеспечение производства (нефтепродуктов - ИФ) на уровне не менее чем дополнительно +3% к уровню 2017 года соответствующего месяца. Это сделано в качестве одного из условий соглашений. Сейчас компании с этими предложениями согласились. Кроме этого, реализация на внутреннем рынке будет на уровне прошлого года с учетом дополнительных 3%, не менее - это и оптовая, и мелкооптовая и биржевая торговля и розничная суммарно".

"Сейчас мы дорабатываем соглашение, принципиальные договоренности достигнуты о том, что будут поддерживаться цены на оптовом рынке, которые позволят на заправках держать цены и обеспечивать необходимую маржу для АЗС, которая могла бы дополнительно обеспечиваться за счет поставок с оптового рынка нефтепродуктов", - добавил чиновник.

По мнению А.Новака, "цены сегодня отражают уровень договоренностей конца мая-начала июня, они естественно дифференцированны по субъектам РФ, средняя цена по стране сегодня держится на уровне конца мая-начала июня".

Д.Козак пояснил, что речь идет о внебиржевых контрактах. "У нас на сегодняшний день 20% нефтепродуктов реализуется на бирже. Остальное 80% - по прямым договорам. Речь идет о том что эти прямые договоры будут на уровне цен которые, формируют для розницы нормальную маржу", - сказал он.

Комментируя темы различных предложений, которые были высказаны участниками топливного рынка для стабилизации ситуации, Д.Козак, в частности, отметил, что эффективность меры об обязательной поставке 17,5% добытой нефти на НПЗ пока не очевидна, она будет обсуждаться. "Сегодня поставляется 40% нефти на НПЗ в среднем по стране, эти предложения в настоящее время продолжают обсуждаться. Необходимо детально проработать механизм, каким образом все это будет работать. Пока эффективность этой меры для нас не очевидна", - считает чиновник.

По его словам, также не обсуждается перенос акцизов с НПЗ на АЗС, "это не оперативная мера". "Сегодня мы обсуждали меры оперативного характера для стабилизации цен на рынке. Поэтому этот вопрос требует серьезного осмысления с точки зрения администрирования расходов, с точки зрения последствий и влияния на розничный сегмент", - заметил он.

Д.Козак подчеркнул, что топливному рынку "нужны системные меры, и мы будем над этим думать". "У нас появился зазор по времени для того, чтобы до конца обсудить все возможные инструменты системного характера. Никаких условий и никаких "коврижек", мы сегодня утром об этом говорили на заседании правительства, никому не предложено. Условия - вы либо цены соблюдаете на таком уровне, независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на меры в виде введения заградительной пошлины. Что крайне болезненно и в первую очередь может ударить по нефтепереработке, а она сконцентрирована не только у ВИНК, есть и независимые НПЗ",- сказал вице-премьер.

По его словам, ручной режим, в котором сейчас приходится работать, "не очень сочетается с чисто рыночным инструментом, как биржевая торговля". "Поэтому мы договорились, что на период действия соглашения, чтобы спокойно окончательно отрегулировать, мы не будем вводить в действие уже подготовленный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении биржевых торгов топливом. Чтобы можно было обеспечить в ручном режиме по внебиржевым договорам поставки. Пока будет действовать старый приказ - 10% по бензину и 5% по дизтопливу (продается на бирже от объема производства - ИФ)", - пояснил Д.Козак.

Он также особенно отметил, что на Дальнем Востоке "есть своя особенность, есть техническая возможность, чтобы немного "перенасытить" рынок". "Поэтому там требовать на 3% увеличения по сравнению с прошлым годом объемов поставок не будем, потому что все физические объемы востребованы. И плюс компании докупают дополнительные объемы на бирже, чтобы обеспечить заправки на Дальнем Востоке", - рассказал Д.Козак.