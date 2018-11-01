Отправка грузов в порт Туапсе по железной дороге остановлена после непогоды до 2 ноября

01.11.18 08:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 40 составов с черными металлами, нефтью, нефтепродуктами и другими грузами, следующими в "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП), простаивало по состоянию на утро 31 октября, пишет корпоративное издание ОАО "Российские железные дороги" .

"Около половины из них простаивали еще до удара стихии, в том числе 17 составов - из-за неприема получателем", - уточняет оно. С 25 октября по решению РЖД в адрес ТМТП приостановлена отправка всех экспортных грузов (включая уголь, зерно, удобрения). Ожидается, что конвенционные запрещения будут действовать до 2 ноября, и к этой дате остановленные из-за наводнения поезда будут приведены в порт, пишет газета.

В среду движение грузовых поездов на подходах к туапсинскому порту возобновилось в полном объеме. "За сутки в порт планировалось завести 15 составов с грузом - столько же, сколько среднесуточно до наводнения на прошлой неделе. В порту Туапсе, как и на железной дороге, все последние дни ликвидировали последствия непогоды", - отмечает издание.

Возобновилось грузовое движение в направлении Туапсе 29 октября: в порт прошло шесть поездов с углем, черными металлами, зерном и нефтью. В среду утром было открыто движение поездов по второму пути на перегоне Греческий-Туапсе. Представитель Северо-Кавказской железной дороги (филиал монополии - ИФ) сообщил газете, что минувшей ночью движение на участке было открыто в полном объеме: накануне завершались ремонтные работы на первом пути: шло восстановление электрификации, устройств управления движением.

"После окончания работ путь вернулся на проектные отметки, что позволяет пропускать поезда с установленной скоростью. Таким образом, весь поврежденный во время наводнения участок Кривенковская-Греческий-Туапсе возобновил полноценную работу", - заключает издание.