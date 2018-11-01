Торжок и Осташков Тверской области получат более 100 млн рублей на создание комфортной городской среды

01.11.18 08:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Городам Торжок и Осташков Тверской области будет предоставлено 105 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Торжок и Осташков вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Торжок стал одним из победителей в категории "Исторические поселения" и получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории парка культуры и отдыха", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Осташков вошел в числе лучших в категории "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек". Муниципалитету будет предоставлено 55 млн рублей на создание бульвара на улице Евстафьевская.

В этом году будет разработана проектная документация по объектам благоустройства, практическая реализация проектов намечена на 2019 год.

"Комфортная городская среда - это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.