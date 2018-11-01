Аэропорт Саратова работает с перебоями из-за сильного тумана

01.11.18 08:53

© РИА Новости. Максим Блинов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова в четверг.

На сайте аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий задержаны все утренние авиарейсы в Москву (аэропорты "Внуково" и "Шереметьево").

Кроме того, утром три самолета с задержками вылетят в Саратов из Москвы (аэропорт "Шереметьево").

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости до 500 м и менее может сохраниться в городе еще несколько суток.