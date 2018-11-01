Два человека погибли и семь пострадали в автомобильной аварии в Тульской области

01.11.18 09:04

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В Воловском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли и еще шесть пострадали, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

"Около 4:45 на 275-м км федеральной трассы "Дон" машина "Форд Транзит", перевозившая рабочих из Ливенского района Орловской области в Москву, съехала в кювет и перевернулась. В результате два человека погибли, шесть человек с травмами госпитализированы", - сказал А.Ярцев.

По предварительным данным, водитель "Форда" не справился с управлением. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и врачи "Скорой помощи". Обстоятельства ДТП выясняются.

Вскоре стало известно об увеличении числа пострадавших до семи человек.