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01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, непогода напрямую не повлияла на работу столичных аэропортов.
"Аэропорты аккредитованы по всепогодной категории. Тем не менее, командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о посадке. Однако длительных задержек продолжительностью свыше двух часов нет",- сказал источник.
Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", во "Внуково" утром в четверг задержаны 20 рейсов, 7 отменены, еще 7 рейсов задержаны в "Шереметьево", а также 4 рейса задержаны и 4 отменены в "Домодедово".
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