Туман осложнил работу столичных аэропортов

01.11.18 08:57

© РИА Новости. Антон Денисов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - На юго-запад Москвы опустился густой туман, во "Внуково" задержаны два десятка рейсов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, непогода напрямую не повлияла на работу столичных аэропортов.

"Аэропорты аккредитованы по всепогодной категории. Тем не менее, командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о посадке. Однако длительных задержек продолжительностью свыше двух часов нет",- сказал источник.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", во "Внуково" утром в четверг задержаны 20 рейсов, 7 отменены, еще 7 рейсов задержаны в "Шереметьево", а также 4 рейса задержаны и 4 отменены в "Домодедово".