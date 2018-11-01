Мэр Томска назначил новых заместителей по соцполитике и ЖКХ

01.11.18 09:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Томска Иван Кляйн провел кадровые перестановки в городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

Так, заместителем по социальной политике назначен Константин Чубенко, ранее занимавший должность вице-мэра по управлению делами, а глава Ленинского района Вячеслав Черноус теперь займет кресло заместителя мэра по благоустройству.

Функционал заместителя мэра по безопасности Евгения Сурикова расширили задачами административно-управленческого плана, а для усиления блока капитального строительства И.Кляйн пригласил на должность советника мэра по инвестициям Николая Руппеля, ранее занимавшего пост заместителя главы администрации Тобольска. В администрации Томска он будет отвечать за привлечение инвесторов, взаимодействовать с федеральными структурами по включению томских проектов в федеральные программы.

"Структура администрации в целом не меняется. Она устоялась за последние пять лет и доказала свою эффективность. Изменения коснулись заместителей мэра и их функционала. Эти нововведения, позволят сделать систему управления городом более мобильной, управляемой и эффективной", - цитирует пресс-служба И.Кляйна.

Он подчеркнул, что изменения не предполагают создания новых подразделений, департаментов и комитетов.

Н.Руппель родился в 1963 году в селе Малиновка Томской области, закончил Томский лесотехнический техникум и Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Технологические машины и оборудование", долгое время работал заместителем главы администрации Томского района. После этого он занимал руководящие посты в ОАО "Запсибгазпром", в последнее время работал заместителем главы администрации Тобольска.