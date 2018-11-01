Навигация завершилась на водохранилищах в Иркутской области

01.11.18 09:13

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Сезон навигации завершился 1 ноября на водохранилищах Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Практически весь ведомственный флот Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Иркутской области находится на консервации до весны. Инспекторы продолжают пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон", - говорится в сообщении.

Кроме того, завершили работу 28 баз для стоянок маломерных судов в городах Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск и другие.

В МЧС напоминают об опасности выхода судов на водоемы в зимний период года, даже если на них еще не стал образовываться лед.

Навигация на водохранилищах возобновится 15 мая.

Ранее сообщалось, что с 10 октября на реках Иркутской области также завершен навигационный период, за исключением реки Ангары в Иркутске, по которой катера, яхты и лодки будут ходить до 1 декабря. 1 марта движение вновь будет открыто.

На озере Байкал навигация завершится 25 декабря и откроется 15 мая.

В Иркутской области три судоходных водохранилища: Иркутское, Братское и Усть-Илимское. Они были построены во второй половине прошлого столетия для каскада ГЭС на реке Ангаре. По водохранилищам ходят как грузовые, так и пассажирские суда, также зарегистрировано несколько сотен частных катеров и яхт, и несколько тысяч лодок.