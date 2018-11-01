Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

01.11.18 09:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 ноября. Interfax-Russia.ru -Сход пяти вагонов грузового поезда, перевозящего бокситы, произошел в четверг утром на станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги (СвЖД), происшествие не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба СвЖД.

"В 6:01 мск на станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги произошел сход пяти вагонов грузового поезда (груз - бокситы)", - говорится в сообщении.

Нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.

Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

В пресс-службе СвЖД агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что сход вагонов произошел в грузовом парке на станции.

В пресс-службе Уральское управление МВД РФ на транспорте агентству сообщили, что вагоны не опрокинулись.

"Вагоны сошли с рельсов без опрокидывания, это произошло не на основных путях", - отметили в пресс-службе.

Будет проведена проверка, в ходе которой планируется установить причины произошедшего.