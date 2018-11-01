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01.11.18 09:26
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
"В 6:01 мск на станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги произошел сход пяти вагонов грузового поезда (груз - бокситы)", - говорится в сообщении.
Нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий схода задействован восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.
Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.
В пресс-службе СвЖД агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что сход вагонов произошел в грузовом парке на станции.
В пресс-службе Уральское управление МВД РФ на транспорте агентству сообщили, что вагоны не опрокинулись.
"Вагоны сошли с рельсов без опрокидывания, это произошло не на основных путях", - отметили в пресс-службе.
Будет проведена проверка, в ходе которой планируется установить причины произошедшего.
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