Тюменские власти укомплектовали резидентами индустриальный парк "Боровский"

01.11.18 09:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Югсон-Сервис" стало последней компанией, получившей статус резидента индустриального парка "Боровский" в Тюменской области, сообщила пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

"Индустриальный парк "Боровский" укомплектован, в нем теперь работает 12 резидентов", - подчеркивается в сообщении.

"Югсон-Сервис" планирует строительство завода по сборке пакерно-якорного оборудования для скважин и производство деревянной тары. Продукция имеет широкий спектр применения в нефтегазодобывающей промышленности. В развитие производства планируется вложить более 30 млн рублей.

Проект предполагает строительство производственного цеха площадью 1,2 тыс. кв. м, складских помещений, административного корпуса. За счет эффективного использования современных технологий, а также производственных и складских площадей, предприятие обеспечит конкурентные цены на выпускаемое оборудование.

Ожидается, что выход завода на проектную мощность состоится уже на третий год развития инвестпроекта.

Индустриальный парк "Боровский" был запущен 18 августа 2016 года. За два года на 28 га были открыты пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса с общей инвестиционной составляющей почти в 1 млрд рублей. На сегодняшний день запущено два производства, еще два планируется запустить в начале следующего года.

Теперь усилия будут направлены на наполнение резидентами и запуск проектов в парке "Богандинский" и агроиндустриальном парке "Ишимский", подчеркивается в пресс-релизе.