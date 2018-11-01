В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
  
ЧП на выходе: упавший кран пробил дыру в палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
   
Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
01.11.18 09:48

Тюменские власти укомплектовали резидентами индустриальный парк "Боровский"

© РИА Новости. Алексей Даничев
1 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Югсон-Сервис" стало последней компанией, получившей статус резидента индустриального парка "Боровский" в Тюменской области, сообщила пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

"Индустриальный парк "Боровский" укомплектован, в нем теперь работает 12 резидентов", - подчеркивается в сообщении.

"Югсон-Сервис" планирует строительство завода по сборке пакерно-якорного оборудования для скважин и производство деревянной тары. Продукция имеет широкий спектр применения в нефтегазодобывающей промышленности. В развитие производства планируется вложить более 30 млн рублей.

Проект предполагает строительство производственного цеха площадью 1,2 тыс. кв. м, складских помещений, административного корпуса. За счет эффективного использования современных технологий, а также производственных и складских площадей, предприятие обеспечит конкурентные цены на выпускаемое оборудование.

Ожидается, что выход завода на проектную мощность состоится уже на третий год развития инвестпроекта.

Индустриальный парк "Боровский" был запущен 18 августа 2016 года. За два года на 28 га были открыты пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса с общей инвестиционной составляющей почти в 1 млрд рублей. На сегодняшний день запущено два производства, еще два планируется запустить в начале следующего года.

Теперь усилия будут направлены на наполнение резидентами и запуск проектов в парке "Богандинский" и агроиндустриальном парке "Ишимский", подчеркивается в пресс-релизе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей
.
  31.10.18 12:42
Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве
.
  31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
.
  31.10.18 11:50
Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней
.
  31.10.18 10:38
Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено
.
  31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket