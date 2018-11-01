Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
  
Общее дело: РФ и Япония обсудили план совместного освоения Южных Курил
   
В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
01.11.18 10:02

Три миллиона транспортных средств пересекли мост через Керченский пролив

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 3 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Кубань, - с момента открытия движения в середине мая, сообщило в четверг ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

"В октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 287 тыс. 107 транспортных средств в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,059 млн автомобилистов", - говорится в пресс-релизе.

Среднесуточная интенсивность в октябре составляла 9,26 тыс. автомобилей. За месяц по мосту проехали более 52,4 тыс. грузовиков (18% от общего трафика). Среднесуточная интенсивность грузового движения составляла почти 1,7 тыс. автомобилей.

"Трафик по направлениям - на Тамани или в Крым - распределяется равномерно", - уточняет управление.

Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали с 1 октября. Железнодорожную часть объекта планируется сдать в декабре 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей
.
  31.10.18 12:42
Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве
.
  31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
.
  31.10.18 11:50
Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней
.
  31.10.18 10:38
Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено
.
  31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket