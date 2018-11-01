Три миллиона транспортных средств пересекли мост через Керченский пролив

01.11.18 10:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 3 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Кубань, - с момента открытия движения в середине мая, сообщило в четверг ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

"В октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 287 тыс. 107 транспортных средств в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,059 млн автомобилистов", - говорится в пресс-релизе.

Среднесуточная интенсивность в октябре составляла 9,26 тыс. автомобилей. За месяц по мосту проехали более 52,4 тыс. грузовиков (18% от общего трафика). Среднесуточная интенсивность грузового движения составляла почти 1,7 тыс. автомобилей.

"Трафик по направлениям - на Тамани или в Крым - распределяется равномерно", - уточняет управление.

Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали с 1 октября. Железнодорожную часть объекта планируется сдать в декабре 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.