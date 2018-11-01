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01.11.18 10:15
Более 10 новейших БТР поступили на вооружение морпехов в Дагестане
"Произведенные на заводе в Нижегородской области БТР-82А пришли на смену устаревшим машинам БТР-80, стоявшим на вооружении более 25 лет. По сравнению с БТР-80 у новых машин повышена живучесть, проходимость, надёжность, противоминная стойкость и ресурс эксплуатации", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что новый БТР также имеет противоосколочную защиту в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. Бронетранспортер получил цифровые радиостанции и комбинированные приборы наблюдения.
"БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года", - уточнили в пресс-службе.
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