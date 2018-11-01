В больницах Кубани остаются 28 пострадавших от наводнения

01.11.18 10:23

© РИА Новости. Александр Лисицын

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Количество госпитализированных после наводнения в Краснодарском крае приблизилось к трем десяткам, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации края.

"По данным краевого министерства здравоохранения, на госпитализации остаются 28 человек, из них пять детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, амбулаторно медпомощь получили 560 человек из зоны паводка, в том числе 94 ребенка.

Накануне краевой Минздрав сообщал о 25 пострадавших в результате паводка в Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи, которые находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что в результате выпадения обильных осадков 24-25 октября в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов краснодарского края и города-курорта Сочи были подтоплены 2365 жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах было нарушено водоснабжение.

На территории трех муниципальных образований введен режим ЧС

В результате паводка погибли шесть человек, судьба еще двоих остается неизвестной.