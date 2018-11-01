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01.11.18 10:23
В больницах Кубани остаются 28 пострадавших от наводнения
"По данным краевого министерства здравоохранения, на госпитализации остаются 28 человек, из них пять детей", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, амбулаторно медпомощь получили 560 человек из зоны паводка, в том числе 94 ребенка.
Накануне краевой Минздрав сообщал о 25 пострадавших в результате паводка в Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи, которые находятся в больницах.
Ранее сообщалось, что в результате выпадения обильных осадков 24-25 октября в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов краснодарского края и города-курорта Сочи были подтоплены 2365 жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах было нарушено водоснабжение.
На территории трех муниципальных образований введен режим ЧС
В результате паводка погибли шесть человек, судьба еще двоих остается неизвестной.
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