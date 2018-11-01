Маршрутка съехала в кювет в Ульяновской области, пострадали 19 человек

01.11.18 10:31

© РИА Новости. Юрий Лашов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Девятнадцать человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса в Ульяновской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства здравоохранения региона в четверг.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщала о семи пострадавших.

"По предварительным данным, в результате ДТП 19 человек пострадали, из них 12 госпитализированы в Новомалыклинскую районную больницу. Среди госпитализированных два ребенка, они находятся в хирургическом отделении. Также медики оказывают помощь беременной женщине. Угрозы здоровью нет, все госпитализированные находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Еще семерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, им назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутного автобуса "Луидор" не справился с управлением на маршруте "Димитровград - Новая Малыкла", съехал в кювет, после чего микроавтобус опрокинулся. Со ссылкой на предварительные данные ГУ МЧС по Ульяновской области сообщалось, что в результате пострадали семь человек, в том числе двое детей.