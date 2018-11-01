Состояние пострадавшего во время ЧП с плавдоком в Мурманске стабильно тяжёлое

01.11.18 10:40

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Состояние госпитализированного в результате происшествия с затонувшим плавучим доком АО "82 судоремонтный завод" (Мурманск) остаётся тяжёлым, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения региона в четверг.

"Состояние пациента, находящегося в Мурманском областном многопрофильном клиническом центре, без изменений - стабильно тяжёлое", - отметил собеседник агентства.

Ранее в министерстве сообщали, что госпитализированный находится в крайне тяжелом состоянии с сочетанной травмой. Врачам удалось стабилизировать его в среду.

По данным медиков, еще двое, получивших переохлаждение, были обслужены амбулаторно в "Севрыбе".

Плавучий док затонул в ночь на вторник при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При этом четверо рабочих пострадали, а пятый - сменный механик 1960 года рождения - пропал без вести. К его поискам привлечены водолазы Северного флота, спасатели и беспилотник МЧС.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).