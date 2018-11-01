Машина с четырьмя пассажирами упала со 150-метрового обрыва в Северной Осетии, все погибли

01.11.18 11:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Семья из четырех человек погибла в автокатастрофе, упав с обрыва на дороге в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 00:12 в оперативную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что семья из четырех человек, следовавшая на автомобиле "Мазда" из Фиагдона во Владикавказ, не доехала до дома и на связь не выходит", - говорится в сообщении.

В 7:00 машину обнаружили в лесном массиве на 20-м км дороги Фиагдон-Тагардон, она упала с обрыва высотой порядка 150 метров, отметили в пресс-службе.

"Спасатели деблокировали из машины женщину 1941 г.р. Продолжается работа по подъему тел погибших", - говорится в пресс-релизе.