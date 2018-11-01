Российские санкции в отношении Украины распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц

01.11.18 11:27

© РИА Новости. Стрингер

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины.

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Подписанным постановление вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции будут распространяться, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.

Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.