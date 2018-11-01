Женщина выжила в упавшем с обрыва автомобиле в Северной Осетии

01.11.18 11:45

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

1 ноября. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, одной женщине, находившейся в машине, упавшей с обрыва на дороге в Северной Осетии, удалось выжить, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Поисково-спасательные работы завершены. Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Трое погибли", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек, ехавшая на автомобиле "Мазда" из Фиагдона во Владикавказ, попала в автокатастрофу в ночь на 1 ноября, упав с обрыва высотой около 150 метров.