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РЖД пустили "Ласточки" из Перми в Кунгур и Верещагино, могут продлить до Екатеринбурга

фото "Интерфакса"
1 ноября. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" запустило "Ласточки" по маршрутам Пермь-Кунгур и Пермь-Верещагино, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска скоростных поездов.

На линиях используются составы ЭС2Г типа "Стандарт" (выпущены ООО "Уральские локомотивы" - совместным предприятием группы "Синара" Дмитрия Пумпянского и немецким концерном Siemens).

"Есть задача продлить (маршруты "Ласточек" - ИФ) до станции Шаля (Свердловская обл. - ИФ), а от Шали - до Екатеринбурга", - заявил журналистам начальник Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД) Алексей Миронов, не уточнив сроки ввода составов на этом маршруте. С учетом этих двух новых поездов на СвЖД будут ежесуточно курсировать 20 таких поездов.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, с запуском "Ласточки" время в пути из Верещагино в Пермь сократится на 8 минут по сравнению с действующим расписанием скорых пригородных поездов, из Кунгура в Пермь - на 2 минуты.

В свою очередь губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что с руководством СвЖД ведутся переговоры об использовании этих составов в дневное время, а не только в утренние и вечерние часы пик.

"Синара" сообщила, что для обслуживания "Ласточек" на территории Прикамья в региональном центре "Уральских локомотивов" (депо Пермь-Сортировочная) открыт специальный сервисный участок.

Электропоезд выпускается в РФ с 2014 г. Составы способны развивать скорость до 160 км/ч, работать в морском климате и при температуре от "минус 40" до "+40" градусов Цельсия. В поезде установлены системы кондиционирования, имеются санитарные блоки, предусмотрена возможность организации горячего питания, подзарядки электронных гаджетов, по требованиям заказчиков устанавливаются Wi-Fi. Модели пятивагонных поездов вмещают от 1,385 тыс. до 2 тыс. пассажиров.

К настоящему времени предприятие выпустило 111 "Ласточек" в модификациях "Стандарт" и "Премиум". С 2015 г. они курсируют на пригородных направлениях в Москве, Подмосковье, в Ленинградской, Калининградской и Свердловской областях, а также на межрегиональных маршрутах из Москвы в Курск, Орел, Иваново и из Санкт-Петербург в Псков, говорится в сообщении "Синары".

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