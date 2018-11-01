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01.11.18 12:29
Упавший на авианосец "Адмирал Кузнецов" кран останется на летной палубе до завершения следствия
"Кран остается на палубе. Его не будут трогать, пока идут следственные действия", - сказал он.
По его словам, кроме того, необходимо продумать алгоритм действий по его удалению с палубы.
Ранее Е.Гладышев сообщил, что на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) продолжаются работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
"Режим чрезвычайной ситуации завершен. На авианосце идут плановые работы по графику ремонта", - сказал он.
30 октября при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 на 82-м СРЗ сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу авианосца. "Адмирал Кузнецов" был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.
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