Упавший на авианосец "Адмирал Кузнецов" кран останется на летной палубе до завершения следствия

01.11.18 12:29

© РИА Новости. Павел Львов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Вопрос об удалении с летной палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" упавшего на нее крана пока не стоит в повестке дня, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель Центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Кран остается на палубе. Его не будут трогать, пока идут следственные действия", - сказал он.

По его словам, кроме того, необходимо продумать алгоритм действий по его удалению с палубы.

Ранее Е.Гладышев сообщил, что на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) продолжаются работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Режим чрезвычайной ситуации завершен. На авианосце идут плановые работы по графику ремонта", - сказал он.

30 октября при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 на 82-м СРЗ сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу авианосца. "Адмирал Кузнецов" был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.