Медведев поручил проработать вопрос размещение производства автокомпонентов в Калининградской области

01.11.18 12:48

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос с размещением в Калининградской области производства автокомпонентов.

Согласно информации, опубликованной в четверг на сайте кабинета министров, поручения даны по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона 23 октября.

"О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российское подразделение французского автоконцерна Renault - "Рено Россия" - интересуется возможностями развития на территории Калининградской области.

"Наша группа приехала в Калининград, чтобы ознакомиться с теми возможностями, которые предоставляет регион. Какие есть преференции для производителей автокомпонентов, которых мы будем приглашать в Россию для размещения производств на каких-либо площадках. Как это соответствует тем требованиям, которые предъявляет стратегия развития автомобильной промышленности до 2025 года. Мы поняли, что те льготы, которые предоставляет регион, уникальны", - отметил в ходе визита в Калининградскую область генеральный директор "Рено Россия" Андрей Панков.

В настоящий момент на территории Калининградской области действует предприятие "Автотор", которое основано в 1994 году в Калининграде. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. В 2013 году "Автотор" приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.