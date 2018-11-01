Вертолет вынужденно сел в лесу ХМАО, четырех человек эвакуировали спасатели

01.11.18 12:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели эвакуировали из леса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пассажиров вертолета, совершившего вынужденную посадку, сообщает пресс-служба "Центроспас-Югория"

По данным пресс-службы, накануне вечером четырехместный вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку из-за погодных условий в лесу Ханты-Мансийского автономного округа.

Сообщение с просьбой об эвакуации четырех человек поступило в учреждения "Центроспас-Югория". Зональный поисково-спасательный отряд Кондинского района выдвинулся в район рек Вына и Кекун. Спасатели прибыли на место поиска около полуночи, обнаружили вертолет и четырех человек у костра.

"Потерпевшие находились в удовлетворительном состоянии, их накормили и напоили горячим чаем. Мужчины эвакуированы в город Урай", - говорится в пресс-релизе.