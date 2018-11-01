Правоохранительные органы ищут виновника повреждения датчика упавшей ракеты "Союз"

01.11.18 13:02

© РИА Новости. Пресс-служба ЦВО

1 ноября. Interfax-Russia.ru – Конкретного виновника в повреждении датчика ракеты "Союз", которое привело к аварии, определят правоохранительные органы, сообщил журналистам заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надёжности "Роскосмоса" Александр Лопатин.

"Этими аспектами занимаются соответствующие правоохранительные органы, и мне бы не хотелось на сегодняшнем мероприятии освещать эти вопросы. Мы разбираем техническую сторону аварийной ситуации, ну а, естественно, у каждой аварии есть фамилия имя и отчество", - сказал А.Лопатин, отвечая на соответствующий вопрос.

Выводы о причинах появления отверстия на корабле "Союз МС-09" на МКС будут подготовлены в декабре после выхода российских космонавтов в открытый космос.

Как пояснил исполняющий обязанности гендиректора ЦНИИмаш Николай Севастьянов, деформация датчика, спровоцировавшая аварию "Союза", была допущена при сборке ракеты на космодроме Байконур.

"Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки реактивного сопла увода бака-окислителя блока Д, из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенных при сборке пакета на космодроме Байконур", - сказал Н.Севастьянов на пресс-конференции в Королеве.

"Это доказано, подтверждено документально, что это произошло именно по вине этого датчика и это могло произойти только при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии в этой ситуации носит эксплуатационный характер", - добавил он.

В свою очередь глава аварийной комиссии Роскосмоса Олег Скоробогатов заявил, что комиссией была проделана огромная работа, в ходе которой были исключены возможные повреждения датчика на заводе-изготовителе.

"Мы также исключили возможное повреждение датчика при падении. Однозначно установлено, что единственным местом, где это могло быть - это при сборке пакета на космодроме Байконур",- заявил он.

По словам гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова, сборщики ракет-носителей "Союз" пройдут дополнительную переаттестацию после аварийного запуска.

"Дополнительно будут, видимо, какие-то организационно-технические меры - это переаттестация персонала, хотя весь персонал аттестован, весь персонал достаточно опытный. И дополнительные инструктажи, дополнительное изучение документации, сдача зачетов перед непосредственно операциями", - заявил Д.Баранов.

Он отметил, что по технической части будут внедрены дополнительные проверки. "Это касается контроля функционирования данного датчика, о котором много сегодня сказано, это касается доработки процессов сборки ракеты-носителя "Союз" в пакет, речь идет о механической сборке", - сказал глава РКЦ "Прогресс".

По его словам, также будет скорректирован процесс видеофиксации процесса сборки ракет.

"Это касается введения дополнительных точек для видео-документирования. Ввиду сложившейся ситуации, мы уточним позиции нахождения видео- и фото-операторов для контроля сборки, чтобы можно было констатировать качество проведенных операций", - заявил Д.Баранов.

По словам главы аварийной комиссии "Роскосмоса" Олега Скоробогатова, до 118 секунды полет ракеты-носителя "Союз-ФГ" проходил штатно.

"До разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя полет ракеты космического назначения проходил без замечаний. Все системы ракеты-носителя функционировали штатно. До 120 секунды никаких особенностей не выявлено", - сказал он.

"В процессе отделения боковых блоков от центрального блока - блока А - на 118 секунде вследствие неоткрытия крышки реактивного сопла увода блока окислителя одного из боковых блоков - блока Д - зарегистрирован неотход носовой части блока Д от блока А", - сказал он.

В итоге боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к аварии "Союза-ФГ". По словам О.Скоробогатова, этот блок "ударил по баку горючего, что привело к вскрытию бака горючего и его разгерметизации".

"Зарегистрированные возмущения привели к потере стабилизации и сформировали команды на аварийное выключение двигателей на 121 секунде и, как следствие, аварийному прекращению полета", - сказал О.Скоробогатов.

Известно также, что еще две ракеты-носителя "Союз" могут иметь дефектный датчик.

"Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет. Таких у нас оказалось две. Аварийной комиссией разработаны предложения по перепроверке задела РН, собранных в пакет, которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением дополнительных мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля", - сказал он.

О.Скоробогатов отметил, что одна из ракет находится в Гвиане, а вторая - на космодроме Байконур.

По его словам, все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией.

"Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированного исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем", - отметил глава комиссии.

В то же время, отметил А.Лопатин, за всю историю запусков "Союзов" было менее 5% аварийных пусков.

"Вот этот пуск, начиная с начала эксплуатации ракет-носителей семейства "Союз", был 1839-й, из них - 90 пусков было аварийных. Это менее 5%", - заявил А.Лопатин.

"Но каждая авария - это нож в спину нашим коллективам разработчиков, изготовителей, испытателей. Поэтому, естественно, каждой аварии руководство госкорпорации придаёт особое внимание, изучает все аспекты, которые способствовали таким ситуациям", - сказал замглавы "Роскосмоса".

Авария ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре показала, что системы спасения российских ракет гарантируют безопасное завершение полета для космонавтов в аварийной ситуации, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

"Для всего отряда (авария стала) в том числе подтверждением того, что процесс подготовки организован правильно, и материальная часть пилотируемых космических аппаратов гарантирует безопасное завершение полета для экипажа в любых, в том числе аварийных ситуациях",- сказал П. Власов на пресс-конференции в четверг.

Экипаж "Союза" в момент аварии при запуске с "Байконура" действовал по инструкции. Состояние здоровья членов экипажа позволяет им продолжить работать космонавтами.

Как пояснил директор Института медико-биологических проблем Олег Орлов, экипажу аварийного пилотируемого корабля "Союз МС-10" после приземления не требовалось никакого дополнительного оказания медицинской помощи.

"Экипаж находится в хорошем состоянии здоровья. И по медицинским показаниям не имеет противопоказаний для дальнейшей подготовки к космическим полетам", - сказал он.

В составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-10" на Международную космическую станцию летели космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.