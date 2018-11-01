Тульская область продлила на 2 года льготу для ИП на патентной системе налогообложения

01.11.18 13:23

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Дума Тульской области приняла закон о продлении на два года льготы для индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, сообщила пресс-служба облправительства.

"Закон продлевает срок действия размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, на 2019 и 2020 годы", - говорится в сообщении.

Закон направлен на дальнейшее стимулирование развития малого бизнеса, а также формирование стабильной налоговой системы на территории Тульской области.

Как сообщалось, с 2017 года в Тульской области установлены нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения в производственной, социальной и научной деятельности, а также в сфере бытовых услуг населению.