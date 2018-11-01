Задержан житель Крыма, бывший участник экстремистского батальона на Украине

01.11.18 13:34

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1 ноября. Interfax-Russia.ru - Силовики задержали жителя Крыма, по версии российской спецслужбы, участвовавшего в деятельности вооруженного формирования на территории Украины, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике в четверг.

"Установлено, что 22-летний житель Кировского района Крыма прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 гг. входил в состав батальона им.Н.Челибиджихана и общественного формирования "Аскер", а также являлся активным участником так называемой "экономической блокады Крыма", - говорится в пресс-релизе.

Операцию провели сотрудники погранслужбы вместе с работниками управления ФСБ России по республике Крым при силовой поддержке ЦСН ФСБ России и Росгвардии.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч.2 ст.208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

"По адресам его (крымчанина - ИФ) проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты средства коммуникации и компьютерная техника", - отмечается в сообщении.

Житель Кировского района задержан в порядке статьи 91 УК РФ.

Киевский райсуд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Речь идет о крымчанине Дилявере Гафарове. Его адвокат Сияр Панич сообщил "Интерфаксу", что обыск у Д.Гафарова прошел 30 октября, суд по избранию меры пресечения состоялся 31 октября. "Вчера избиралась стража. Считаем ее незаконной, будем обжаловать", - сказал защитник.

По его словам, Д.Гафаров работал продавцом-консультантом в магазине, женат, ранее к ответственности не привлекался.

"Обычный парень. То, что ему предъявляют, - "боец" и тому подобное... Никого бойца из него теоретически не может выйти", - заявил адвокат.

С.Панич сообщил также, что, пока не будет ясна суть обвинений, Д.Гафаров не намерен давать показания.

Организатор продовольственной и энергетической блокад Крыма бизнесмен Ленур Ислямов в декабре 2015 года заявил о решении создать крымско-татарский батальон для выполнения поставленных украинским Генштабом задач по возврату полуострова в состав Украины.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Л.Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии (1885-1918) в названии батальона.

В России в отношении Л.Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.