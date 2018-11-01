Власти Кубани выплатили уже более 200 млн рублей пострадавшим от паводка

01.11.18 13:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Порядка 3,5 тыс. человек получили материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества в результате паводка в трех районах Краснодарского края, сообщила пресс-служба администрации региона в четверг.

"По состоянию на 1 ноября, единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества получили порядка 3,5 тысяч человек на общую сумму более 210 млн рублей", - говорится в сообщении.

Финансовую помощь от края получают жители Туапсинского и Апшеронского районов и Сочи, пострадавшие от паводка 24-25 октября.

Ранее сообщалось, что, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, в бюджете края зарезервирован 1 млрд рублей на выплаты материальной помощи в связи с ЧС.

В результате выпадения обильных осадков 24-25 октября в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов краснодарского края и города-курорта Сочи были подтоплены 2365 жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах было нарушено водоснабжение.

На территории трех муниципальных образований введен режим ЧС.

В результате паводка погибли шесть человек, судьба еще двоих остается неизвестной.

На начало ноября, за медпомощью на территории Апшеронского, Туапсинского и города-курорта Сочи обратились 560 человек, в том числе 94 ребенка. В больницах остаются 28 пострадавших, пятеро из них - дети.