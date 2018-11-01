Пожизненный срок получил житель Самарской области за поджог дома, в котором сгорели трое его детей

01.11.18 13:57

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Самарский областной суд в четверг вынес приговор жителю региона Андрею Покровенкову, который в феврале 2018 года поджег свой дом, где находились его дети, и сбежал.

"Суд приговорил его к пожизненному заключению", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель регионального управления СКР Елена Шкаева.

Она уточнила, что 26-летний А.Покровенков признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).

Трагедия произошла 14 февраля 2018 года в селе Лозовка Кинель-Черкасского района Самарской области. Примерно в 22:00 загорелась квартира одноэтажного дома, где проживала семья с семерыми малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На пепелище спасатели обнаружили тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

По версии следствия, отец семейства напился, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег и решил убить жену и детей. После этого он поджег вещи в квартире и убежал.

Уцелевшие при пожаре мать и четверо детей в настоящее время проживают в реабилитационном центре Самарской области.