Ульяновская прокуратура выявила факт вывода 300 млн рублей через восемь фирм-"однодневок"

01.11.18 14:04

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам использования фирм-"однодневок", через счета которых были проведены более 300 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах) по материалам проверки исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов, в ходе которой прокуратура выявила многочисленные нарушения.

Установлено, в частности, что в 2015-2017 гг. через расчетные счета восьми обществ с ограниченной ответственностью было проведено более 300 млн рублей, значительная часть которых списывалась в качестве оплаты различного рода услуг. При этом в каждой из указанных коммерческих структур числилось лишь по одному работнику, которые и выступали их руководителями.

"Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что, по сути, они являются фирмами-"однодневками" и т.н. транзитными организациями. Их реальные учредители и директора были выведены из состава юридических лиц. На их место с использованием сети "Интернет" поставлены фиктивные руководители, проживающие в Краснодаре, Ростове-на-Дону, республиках Башкортостан, Хакасия и др.", - говорится в пресс-релизе.

На имя каждого из этих руководителей "удостоверяющим центром ООО "СКАЙНЕТВОРК" на основании в том числе пакетов подложных документов оформлены электронные подписи", отмечается в сообщении.