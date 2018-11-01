Югра предлагает Франции сотрудничать в IT и торговле

01.11.18 14:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены расширять деловое сотрудничество с Францией, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Губернатор округа Наталья Комарова в ходе рабочей встречи с участниками деловой миссии Франко-российской торгово-промышленной палаты отметила, что для выстраивания взаимного представления о бизнес-возможностях сторон и развития экономического сотрудничества необходимо регулярно проводить встречи югорских и французских предпринимателей.

По ее словам, в округе активно идет работа по созданию современной промышленной инфраструктуры. Строятся индустриальные и промышленные парки, два проекта нашли поддержку в министерстве экономического развития России. В связи с этим региону интересна возможность использования наработок компании Legrand в производстве электротехнического оборудования.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества Н.Комарова обозначила IT-отрасль, отметив французскую телекоммуникационную компанию Orange.

"Мы заинтересованы также в расширении взаимодействия в сфере торговых отношений в розничном сегменте. Города автономного округа заинтересованы в приходе крупных торговых сетей, компаний с мировым именем ", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В свою очередь генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский передал Н.Комаровой приглашение посла Франции в России Сильви-Аньес Берманн провести совместную встречу, а впоследствии организовать деловую миссию югорских предпринимателей в республику.

Внешнеторговый оборот между ХМАО и Францией в 2016 году составил около $27 млн. В 2017 году он увеличился в 6 раз - до $163 млн.