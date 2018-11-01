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01.11.18 14:37

Только 6% коммунальных отходов в УрФО утилизируются - полпред

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Несколько миллионов тонн коммунальных отходов образовалось в прошлом году в регионах Уральского федерального округа, наблюдается нехватка полигонов для их размещения, сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов.

"В УрФО, по данным надзорных органов, за 2017 год образовано около 3 млн тонн коммунальных отходов, из них утилизировано только 6%", - отметил Н.Цуканов на окружном совещании на тему экологических рисков для здоровья населения в регионах УрФО в Екатеринбурге в четверг.

По его словам, в округе, где находится 1 тыс. 335 муниципалитетов, существуют 158 лицензированных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).

"Этого явно недостаточно. В прошлом году выявлено около 5 тыс. мест несанкционированного размещения отходов", - подчеркнул полпред.

Он заявил, что местные власти не должны допустить повторения ситуации как с челябинской свалкой и мусорным коллапсом в городе.

Полпред также отметил, что не меньшую тревогу вызывает количество так называемых промышленных отходов, копившихся десятилетиями, а иногда и столетиями.

"По данным органов исполнительной власти субъектов РФ, департамента Росприроднадзора, на территории округа накоплено 9,5 млрд тонн отходов производства и потребления", - сказал Н.Цуканов.

Кроме того, он добавил, что в УрФО существует проблема и с питьевой водой. По данным полпреда, в Челябинской области качественной питьевой водой обеспечены только 38% жителей, в Курганской области и ЯНАО - 52%, ХМАО - 66%, в Свердловской и Тюменской областях - 68%, тогда как общероссийский показатель - 71%.

"Риски здоровья населения в некоторых регионах обусловлены микробиологическим загрязнением водопроводной воды, что является в принципе недопустимым", - добавил полпред.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 25 сентября был введен режим ЧС из-за мусорных завалов. Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

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