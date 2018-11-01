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01.11.18 14:59
В Чечне намерены развивать инфраструктуру приграничных с Ингушетией районов
"Поручил рассмотреть вопрос строительства дорог, развития сельского хозяйства, создания новых туристических маршрутов. Вместе c тем, обязал принять исчерпывающие меры для превращения территории в развитый, привлекательный для бизнесменов и инвесторов район, предотвращения здесь любых неправомерных действий", - написал Р.Кадыров в четверг в соцсетях.
Он отметил, что высоко оценивает деятельность комиссии, которая вместе с ингушской стороной занималась межеванием административной границы.
"Почти три десятилетия этот вопрос оставался открытым. Уверен, что подписанное соглашение послужит укреплению братских и добрососедских отношений между Чечней и Ингушетией", - подчеркнул глава Чечни.
Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает обмен территориями.
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