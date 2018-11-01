Правообладатели подписали с Яндекс, Mail.ru и Rambler "антипиратский меморандум"

01.11.18 15:38

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler меморандум по совестной борьбе с пиратством, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно тексту меморандума, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов в сети "Интернет", на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещаются (используются) аудиовизуальные произведения или информация, необходимая доя их получения.

В документе указано, что все администраторы интернет-сервисов , подписавшие его, каждые 5 минут обращаются к нему за списком в реестр пиратских сайтов и в течение 6 часов исключают эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.