|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.11.18 15:38
Правообладатели подписали с Яндекс, Mail.ru и Rambler "антипиратский меморандум"
Согласно тексту меморандума, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов в сети "Интернет", на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещаются (используются) аудиовизуальные произведения или информация, необходимая доя их получения.
В документе указано, что все администраторы интернет-сервисов , подписавшие его, каждые 5 минут обращаются к нему за списком в реестр пиратских сайтов и в течение 6 часов исключают эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket