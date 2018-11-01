Курские предприниматели смогут бесплатно обучаться бизнесу

01.11.18 15:57

© РИА Новости. Александр Полегенько

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Для предпринимателей в Курской области стартуют бесплатные семинары по обучению управлением бизнеса, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между курским бизнес-омбудсменом, региональным управлением налоговой службы и общественной организацией "Союз предпринимателей", отмечается в пресс-релизе.

Обучаться смогут вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели в возрасте до 31 года, старше 46 лет, а также самозанятые.

Обучение индивидуальных предпринимателей в возрасте до 31 года уже началось в рамках программы "Ты-предприниматель".

Курс включает в себя 10 занятий по темам от построения эффективной бизнес-модели до государственной и общественной защиты предпринимателей. Обучающиеся посетят налоговую инспекцию, коммерческий банк, городской бизнес-инкубатор, курские предприятия.

Курсы для предпринимателей от 46 лет стартует в 2019 году.

Программа "Ты-предприниматель" реализуется в Курской области с 2012 года. Программа направлена на государственную поддержку молодёжного малого и среднего предпринимательства, что позволяет популяризовать предпринимательскую деятельность среди молодежи.