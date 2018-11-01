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01.11.18 16:56

Мэром Мурманска впервые стала женщина

Фото с сайта администрации Мурманска
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Первая в столетней истории Мурманска женщина-мэр Тамара Прямикова вступила в должность в четверг.

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии, ранее за избрание Т.Прямиковой на пост главы муниципалитета единогласно проголосовал горсовет Мурманска.

Т.Прямикова 1952 года рождения в прошлом директор школы N27 Мурманска, депутат всех пяти созывов горсовета. С 2011 года - заместитель председателя совета депутатов. Член политической партии "Единая Россия".

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