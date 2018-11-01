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01.11.18 17:02

Губернатор Куйвашев предлагает ввести переходный период использования выработавших ресурсы полигонов ТКО

© РИА Новости. Павел Лисицын
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с предложением установить переходный период использования полигонов твердых бытовых отходов (ТКО), которые выработали ресурсы и не включены в государственный реестр в рамках нового экологического закона.

На окружном совещании в четверг, посвященном экологическим рискам для здоровья населения в регионах УрФО, Е.Куйвашев напомнил, что, начиная с 1 января 2019 года, будет запрещена эксплуатация полигонов, не включенных в государственный реестр мест по размещению отходов. Однако, добавил он, емкости полигонов, включенных в реестр, явно недостаточно.

"Это, наверняка, касается всех субъектов (РФ - ИФ). Региональные операторы могут столкнуться со значительными трудностями складирования ТКО. Необходимо предусмотреть переходный период, дающий резерв дополнительного времени и предусматривающий возможности использования свалок твердых коммунальных отходов, не включенных в реестр до организации новой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО", - заявил губернатор.

Поддержал инициативу Е.Куйвашева губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "Объекты (полигоны - ИФ), которые у нас есть, мы приведем в порядок, но за два месяца (оставшихся до окончания 2018 года - ИФ) это - нереально. Если срок подкорректируем (...), то до 2024 года все эти (экологические - ИФ) проблемы решим", - отметил он.

Д.Кобылкин согласился, что такая проблема существует, при этом переноса самой экологической реформы не будет.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов рекомендовал руководству регионов "подготовить приемлемые для них сроки установления переходного периода".

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