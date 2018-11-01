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Четыре муниципалитета в Крыму будут взимать курортный сбор с мая 2019 года

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Алушта, Судак, Феодосия и Ялта согласились на введение курортного сбора с мая 2019 года, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко журналистам в четверг.

"Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания - с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности", - сказал глава Минкурортов Крыма.

Парламент Крыма в ноябре 2017 года ввел 10-рублевый курортный сбор с приезжающих на отдых туристов с мая 2018 года. В эксперименте, который планировали проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. В апреле 2018 года Государственный совет Крыма внес изменения в региональный закон, отложив начало эксперимента на год, с мая 2018 года на май 2019 года. Власти Крыма планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

Власти Евпатории в сентябре 2018 года сообщили, что курортная отрасль города не готова к введению курортного сбора, поскольку "введение дополнительных сборов с граждан может стать еще одной причиной отказа от внутреннего туризма" в пользу зарубежного.

Таким образом, кроме Евпатории, из эксперимента "выпали" еще два крымских региона - Саки и Черноморский район.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах - в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Размер сбора не может составлять более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей - в остальные годы проведения эксперимента.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками - совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор. Ставропольский край заявил о намерении взимать по 50 рублей, Алтайский край - по 30 рублей.

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