ДВФУ и технический вуз КНДР договорились об обмене студентами

02.11.18 06:05

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Политехнический университет имени Ким Чака (Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР) заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, обмен студентами и преподавателями и совместные исследования, сообщает в пятницу пресс-служба российского вуза.

Документ подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор ведущего северокорейского вуза Хон Се Хен.

Ректор северокорейского вуза отметил, что власти КНДР заинтересованы в развитии научных связей с РФ.

"Руководство КНДР уделяет большое внимание развитию образовательных и научных связей с Россией. В Дальневосточном федеральном университете есть известные научные школы по инженерным направлениям, и мы будем рады сотрудничать во всех возможных сферах", - цитирует пресс-службе слова Хон Се Хен, который также возглавляет Межпарламентскую дружественную ассоциацию КНДР - РФ.

Ректор российского вуза Никита Анисимов отметил, что сейчас есть все возможности для активного сотрудничества вузов двух стран "благодаря интересу высшего руководства стран к развитию гуманитарных связей".