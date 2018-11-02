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02.11.18 06:15
"Роснефть" отказалась от иска к консорциуму "Сахалин-1"
"Суд прекращает производство по делу", - сказала судья.
Он уточнил, что дело прекращается в связи с отказом истца от иска.
"Заседание завершено", - сказала судья.
Как сообщалось, "Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей. Претензии касаются перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.
Оператор СРП-проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegaz Limited (ENL) - ведет переговоры с "Роснефтью" о внесудебном урегулировании ее претензий. Обсуждаемая сумма внесудебного урегулирования составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума. По информации источника, знакомого с ситуацией, в среднем годовой бюджет ENL составляет $2-3 млрд, таким образом, речь может идти о примерно $200-300 млн.
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