"Роснефть" отказалась от иска к консорциуму "Сахалин-1"

02.11.18 06:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Сахалинской области в пятницу удовлетворил ходатайство "Роснефти" об отказе от иска к консорциуму "Сахалин-1", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

"Суд прекращает производство по делу", - сказала судья.

Он уточнил, что дело прекращается в связи с отказом истца от иска.

"Заседание завершено", - сказала судья.

Как сообщалось, "Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании с участников проекта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей. Претензии касаются перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.

Оператор СРП-проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegaz Limited (ENL) - ведет переговоры с "Роснефтью" о внесудебном урегулировании ее претензий. Обсуждаемая сумма внесудебного урегулирования составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума. По информации источника, знакомого с ситуацией, в среднем годовой бюджет ENL составляет $2-3 млрд, таким образом, речь может идти о примерно $200-300 млн.