Форум по развитию бизнеса открылся в амурском городе Свободном

02.11.18 06:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Бизнесмены, представители власти, инвесторы в рамках первого форума "Свободный. Время новых возможностей" приступили к обсуждению перспектив социально-экономического развития моногорода Свободный Амурской области, сообщает в пятницу корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Форум проходит при поддержке правительства Приамурья, компаний СИБУР и "Газпром переработка Благовещенск", агентства Амурской области по привлечению инвестиций и администрации Свободного.

"Еще три года назад мы говорили, что бизнес получает уникальное для Дальнего Востока окно возможностей. К сожалению, воспользоваться ими бизнес на сегодняшний день не смог. Мы попытались проанализировать, что происходит. Выяснилось, что меры государственной поддержки, которые хорошо на работают на бумаге, в Свободном работают не совсем эффективно", - отметил на открытии форума губернатор Василий Орлов.

Глава Приамурья подчеркнул, что в Свободном строятся два крупнейших объекта газовой промышленности, совокупный объем инвестиций вместе с инвестициями в "Силу Сибири", составляет около 2 трлн рублей.

Участниками форума стали более 200 предпринимателей, не только из Приамурья, но и из соседних регионов.

"Вы, наверное, даже понять не можете, как нужны Свободному. В городе необходимо развивать все, начиная от прачечных, химчистка и заканчивая развитием транспортного сообщения. Работы хватит всем здесь сидящим. Со стороны муниципальной власти будете получать полную поддержку в рамках закона", - отметил и.о. главы Свободного Владимир Константинов.