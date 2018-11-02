Монголия и Алтайский край будут совместно развивать этноспорт в Сибири

02.11.18 07:55

© РИА Новости. Сергей Черных

2 ноября. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае подписали соглашение о сотрудничестве с Монголией, которое позволит развивать этнический спорт и провести туристическо-спортивный фестиваль "Большой Алтай" впервые в Сибири, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель Всемирной конфедерации этноспорта по Сибирскому федеральному округу (СФО) Кристина Карамышина.

"Подписано соглашение между Всемирной конфедерации этноспорта по СФО и президентом Конфедерации этноспорта Республики Монголия о сотрудничестве по развитию этноспортивного движения. В частности, предполагается развитие и продвижение на российской территории таких игр, как известная у тюркских народов борьба куреш, конно-спортивные соревнования кок-бору, стрельба из лука на коне и другие", - сообщила К.Карамышина.

Она отметила, что этноспортивные объединения края и Монголии намерены сотрудничать в подготовке к Всемирным играм кочевников в Турции в 2020 году и Первой Всемирной олимпиаде по национальным видам спорта, которая пройдет в 2021 году в Казахстане. Соглашение предполагает также организацию туристско-спортивного фестиваля "Большой Алтай", который в 2019 году впервые планируется провести в Алтайском крае. Ранее этот фестиваль организовывали в Монголии, Китае и Казахстане.