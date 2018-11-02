Авиакомпания Nordwind запустила рейс из Красноярска в Якутск

02.11.18 08:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО "Северный ветер") в пятницу открыла рейс из Красноярска в Якутск, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта Красноярск (Емельяново).

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-800 один раз в неделю по пятницам. Расчетное время в пути - 3 часа 40 минут.

В настоящее время по маршруту Красноярск-Якутск летает только авиакомпания "Якутия" в рамках федеральной программы субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток: раз в неделю по вторникам на Boeing-737-700.